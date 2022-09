La canicule est toujours là, les plages sont prises d'assaut. Le week-end dernier, elles ont connu une grande affluence comme durant les plus beaux jours du mois d'août. Une situation qui a bien évidemment augmenté les risques de noyade. La Protection civile annonce, dans ce sens, que ses éléments ont effectué 1624 interventions à travers les plages surveillées, ce qui a permis de sauver de la noyade 1074 personnes et prodigué des soins à 462 personnes au niveau des postes de surveillance et aussi évacuer 90 personnes vers les différentes structures hospitalières. Malheureusement, une personne âgée de 18 ans, de sexe masculin, à été repêchée décédée au niveau de la wilaya de Mostaganem, à la plage Bahara interdite à la baignade, commune Achaacha.