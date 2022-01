Plus de 1,21 milliard de Chinois ont été complètement vaccinés contre la Covid-19, a déclaré un responsable chinois de la santé. Selon le bilan établi, près de 2,89 milliards de doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées sur la partie continentale de la Chine, a précisé le porte-parole de la Commission nationale de la santé, Mi Feng, lors d'une conférence de presse.

Notant qu'il y avait eu une moyenne quotidienne de près de 1,9 million de nouvelles infections dans le monde au cours de la semaine dernière, le responsable a déclaré que la Chine était confrontée à une pression accrue des cas importés de Covid-19. «Il est impératif que nous nous en tenions à l'approche de prévenir les transmissions entrantes et une résurgence nationale», a-t-il indiqué. Il a exhorté les autorités à tester tous ceux qui doivent être testés, à mettre en quarantaine tous ceux qui doivent être mis en quarantaine, et à traiter tous ceux qui doivent être traités.