À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, l'Institut du monde arabe à Paris accueille, demain, le colloque international «Pierre Goyota et l'Algérie - Les grands écrivains français et le monde arabe», en partenariat avec l'Association Pierre Goyota, la Bibliothèque nationale de France et Sorbonne-Nouvelle Université (UMR Thalim). Une occasion de redécouvrir un regard singulier sur l'Algérie, un regard émotif et académique à la fois: celui de Pierre Goyota, l'un des plus grands écrivains de la langue française et qui a choqué la France en remettant en cause l'ordre établi des points de vue aussi bien littéraires qu'idéologiques. Le colloque offre la parole à des figures de la recherche et de la création issues d'Algérie, de France et d'ailleurs, à l'instar de Waciny Laredj, de Bernard Cerquiglini, de Gérard Nguyen Van Khan. L'allocution de clôture sera faite par Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe.