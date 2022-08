Leader d'un consortium avec Genie Civil et Batiment (GCB), la société britannique Petrofac a reçu notification de l'attribution provisoire d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Sonatrach pour le projet de développement Tinhert EPC2 en Algérie, a indiqué, l'entreprise dans un communiqué publié sur son site officiel. Le contrat est évalué à environ 300 millions de dollars américains, la part de Petrofac étant d'environ 200 millions de dollars américains. Le projet porte sur une nouvelle installation centrale de traitement (CPF) avec des unités de séparation et de décarbonisation en entrée. Une fois terminé, le développement stimulera la production de gaz naturel et éliminera le CO2 des réserves de gaz du champ, conformément aux spécifications du marché mondial, permettant une croissance économique supplémentaire dans le pays.