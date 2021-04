La digitalisation de l'administration se poursuit. Elle touche désormais la caisse des retraites (CNR). Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub a supervisé le lancement officiel d'un nouveau service de demande à distance de la pension de retraite dans cette wilaya choisie comme wilaya pilote. Cela dans le cadre du portail «Damancom» et ce au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés (Casnos), dans la wilaya de Blida choisie comme wilaya pilote pour tester ce service pendant un mois. Ce service offrira la possibilité de faciliter la procédure de la retraite à travers la réduction du nombre des documents requis, dorénavant, limités à deux documents dont la fiche familiale et le chèque postal ou bancaire, sans se déplacer aux services concernés.