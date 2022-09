Alors que l'Union européenne n'a cessé de demander aux États membres de cesser d'acheter du carburant russe, l'Espagne de Pedro Sanchez a doublé ses achats de gaz russe, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. En effet, selon les médias ibériques, l'Espagne achète deux fois plus de gaz à la Russie qu'il y a un an et ce malgré toutes les demandes expresses de l'Europe.

Et malgré le fait que Sánchez se vante de son soutien au peuple ukrainien. Selon les dernières données à fin août, l'Espagne a acheté un total de 4505 GWh à la Russie, alors qu'il était limité, il y a une année, à 2 228 GWh, faisant, ainsi, de la Russie le cinquième fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. C'est ce qu'on appelle subir l'effet boomerang.