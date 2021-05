Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub vient de réitérer que le retour à la retraite proportionnelle et à la retraite sans condition d'âge n'est plus d'actualité, notamment en cette conjoncture économique que traverse le pays. Dans un entretien accordé au quotidien arabophone EcChaâb, le ministre a réaffirmé que le recours à la retraite proportionnelle et à la retraite sans condition d'âge, créée en 1994, comme dispositif exceptionnel conjoncturel, en vue de faire face aux répercussions du plan d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international (FMI), impliquerait « un départ à la retraite d'un million de travailleurs». Un départ qui impacterait directement la situation financière liée à la Caisse nationale des retraites (CNR) en portant son déficit de 540 milliards de dinars. Lors de son intervention au Conseil de la nation, le 7 avril dernier, le ministre a révélé que «le déficit de la CNR devra s'élever, courant 2021, à près de 690 Mds de DA» avant de rappeler que la CNR est confrontée à ce déficit depuis 2013, relevant que les dépenses nationales de cette Caisse se sont élevées à 1293 Mds DA en 2019, contre des recettes estimées à 709 Mds DA.