Interpellé lors d'une séance plénière de l'APN, par le député, Ahmed Boubakeur sur la possibilité d'ouvrir une université à la wilaya de Touggourt, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a laissé entendre qu'une telle éventualité n'est pas d'actualité. Pour étayer ses propos, le ministre a précisé que la réalisation d'une université ou un centre universitaire nécessite une étude sur la disponibilité des normes scientifiques définies par le cahier des charges, relatif à l'ouverture d'un établissement universitaire. L'encadrement pédagogique adéquat, les capacités matérielles, pédagogiques et structurelles, l'adaptation de l'université avec son environnement économique et professionnel pour pouvoir assurer des postes d'emploi à ses diplômés, outre la disponibilité des places pédagogiques, sont autant de conditions qui nécessitent «des affectations colossales et des moyens matériels considérables», a avancé le ministre.