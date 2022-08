À l'occasion, le ministre a renouvelé l'engagement de l'Algérie pour le développement de la coopération et le partenariat énergétique avec la Norvège, notamment pour la production de l'électricité, les énergies renouvelables et le développement de l'hydrogène, les nouvelles technologies et dans la recherche et développement, notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et Equinor (compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne). Les deux responsables ont,par ailleurs, relevé les opportunités d'investissement en Algérie dans le domaine minier, notamment à travers la création des partenariats avec des entreprises norvégiennes, mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation. À cet égard, l'ambassadeur norvégien a réaffirmé l'engagement de la partie norvégienne à renforcer sa présence en Algérie