Une convention de partenariat a été signée, hier à Alger, entre la faculté de pharmacie et les laboratoires algériens Hikma, destinée, notamment à soutenir et à améliorer la qualité de la formation des étudiants de cette spécialité. D'autant que la faculté de pharmacie a «entrepris, depuis son nouveau statut, d'élargir sa carte de formations», a déclaré son vice-recteur, Réda Djidjik, lors de la cérémonie de signature, organisée à la faculté de pharmacie. Cette convention permettra, en outre, de renforcer les liens de cette faculté avec les laboratoires pharmaceutiques, d'une manière générale, tout en concrétisant la nouvelle politique du secteur de l'enseignement supérieur consistant en l'ouverture de l'université sur le secteur économique. Cette université lancera, dés la prochaine rentrée, deux nouvelles licences, à savoir les auxiliaires en pharmacie et l'industrie pharmaceutique, ainsi que deux masters, l'un en pharmaco-économie et l'autre en affaires réglementaires.