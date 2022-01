À l'occasion de l'audience accordée par le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, à l'ambassadeur de la République d'égypte à Alger, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, les deux parties ont relevé l'importance de promouvoir la coopération dans le domaine du dessalement de l'eau de mer qui constitue un choix stratégique sur le court et le moyen termes pour les deux pays, tout en mettant en avant la nécessité d'échanger les expertises et les informations dans les domaines de l'utilisation, de la gestion des ressources en eau non conventionnelles et de la formation entre les entreprises des deux pays chargées du secteur des eaux. Les deux parties ont également souligné la possibilité d'établir un partenariat au niveau des entreprises, dans le but d'investir au plan africain, à travers l'examen de la possibilité de créer une société spécialisée dans les équipements de l'hydraulique.