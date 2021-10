Le célèbre musée de cire Madame Tussauds a ouvert sa première branche dans le Monde arabe, à Dubai aux Emirats arabes unis, riche émirat du Golfe, hôte de l'exposition universelle 2020. «Nous avons ouvert nos portes le 14 octobre. Nous attendons de nombreux visiteurs locaux et internationaux, a déclaré lundi Sanaz Kollsrud, directrice générale de Madame Tussauds de Dubai. Depuis l'ouverture du premier musée, Madame Tussauds, à Londres il y a près de deux siècles, des millions de personnes ont visité les divers établissements ouverts par l'entreprise aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le musée de cire accueille quelque 60 statues de «stars mondiales», de la chanteuse Rihanna au footballeur Lionel Messi, sextuple Ballon d'or. Une quinzaine de statues représentent des vedettes du Moyen-Orient, à l'instar des chanteuses libanaises de pop, Nancy Ajram et Maya Diab. Pauvre en pétrole, l'emirat de Dubai, un des sept membres de la Fédération des Emirats arabes unis, a diversifié son économie en misant en particulier sur le tourisme et l'industrie du divertissement. L'émirat, connu pour ses gratte-ciels gigantesques et ses îles artificielles, espère faire le plein de touristes avec l'organisation de l'Exposition universelle organisée sur 6 mois jusqu'au 31 mars 2022.