L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Algérie a félicité l'Algérienne Ouafa Benturki après avoir remporté «The Global woman of choice award». «Félicitations à Ouafa Benterki pour avoir remporté le prix ‘' Global Women of Choice ‘', qui récompense des femmes exceptionnelles dans divers domaines» écrit la représentation diplomatique américaine sur sa page officielle Facebook. En 2019, elle a été nommée un des directeurs régionaux de Microsoft Corporation of America. Elle est également la fondatrice de MTY Intelligent Software. La première start-up dirigée par une femme dans la technologie en Algérie. Ouafa Benterki a participé au programme «TechWomen» financé par l'ambassade des États-Unis en 2012. Elle a passé trois semaines dans la Silicon Valley en Californie.