Situées dans les wilayats de Boumerdès, Béjaïa, Tlemcen, Ghardaïa, Sidi Bel Abbès et Médéa, les zones industrielles actuellement en réalisation s'étendent sur 775 hectares de foncier destiné à l'investissement. Il s'agit des zones industrielles suivantes: Larbatach dans la wilaya de Boumerdès (136 hectares), El Ksar dans la wilaya de Béjaïa (176 hectares), Ouled Ben Damo à Tlemcen (103 hectares), Oued Nchou dans la wilaya de Ghardaïa (100 hectares), la zone industrielle de Sidi Bel Abbès (60 hectares) et Ksar El Boukhari dans la wilaaya de Médéa (200 hectares). Les instances chargées de leur réalisation disent que certains chantiers ont dépassé les 80% d'achèvement. Mais ce que l'on retient c'est qu'aucune n'est prête. Cela n'a pas échappé au ministre de l'Industrie qui a ordonné d'accélérer la mise en place de ces zones industrielles, notamment celles qui ont connu de grands progrès dans leur réalisation, telles que les zones industrielles «Larbatach» et «El Ksar», pour qu'elles soient prêtes avant la fin de l'année en cours.