Une centaine d'exposants prendront part à la 8ème édition du Salon international de l'industrie agroalimentaire (Siag), prévu du 23 au 26 mars courant au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d'Oran (CCO), a-t-on appris, dimanche, des organisateurs. Ce salon revient après deux ans d'absence pour cause de la pandémie de la Covid19, avec une centaine d'exposants, dont trois étrangers, a précisé le directeur de l'agence organisatrice «Expoline», Mahmoud El Hani, lors d'une conférence de presse, organisée à la Chambre de commerce et de l'industrie (Ccio).Ce salon réunira les professionnels et les industriels de l'agroalimentaire, de l'emballage, des procédés de fabrication et de transformation, a-t-on rappelé, ajoutant qu'il s'agit d'un espace de prise de contact et d'échanges entre les professionnels, les exposants et le grand public. Un riche programme de conférences est prévu en marge de l'exposition. Elles porteront sur plusieurs thématiques dont la sécurité alimentaire, les enjeux liées à l'emballage, la transformation, etc. a-t-on expliqué, notant que l'exportation figure parmi les thèmes phares des conférences. L'édition sera enrichie par le lancement de deux médias dédiés à l'évènement. Il s'agit de «Siagtv» et «La Gazette du Siag».