L'Institut des technologies de pêche et d'aquaculture d'Oran (Itpa) a récemment lancé une première formation sur la culture de l'Azolla et des lentilles de mer, des plantes aquatiques à différents usages, au profit d'agriculteurs et porteurs de projets de la région. Une quinzaine d'agriculteurs et de porteurs de projets souhaitant se lancer dans cette activité prennent part à cette formation organisée pour la première fois.

Ces plantes riches en protéines (près de 40%), dont la culture demande peu de moyens et d'investissement, ont plusieurs usages comme complément dans l'alimentation des poissons d'élevage d'eau douce, engrais végétal ou encore aliment de bétail. L'avantage de ces plantes aquatiques à croissance rapide réside dans le fait qu'elles sont capables de se reproduire à l'infini après la première culture.