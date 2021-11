L'université d'Oran 2 «Ahmed Benahmed», sise à Belgaïd, à l'est d'Oran, prévoit la réception prochaine d'un nouveau Institut des sciences de l'éducation, d'une capacité, de 1 000 places pédagogiques. Ce nouvel Institut dispose de deux amphithéâtres, totalisant 600 sièges et de nombreuses salles de cours, de laboratoires, d'une bibliothèque, de bureaux administratifs, d'une cafétéria, ainsi que d'autres structures. Le taux d'avancement des travaux de ce projet est de 95%. Il sera livré avant la fin du mois de décembre prochain au plus tard. Le restant des travaux qui concerne l'aménagement extérieur et la création d'espaces verts. Le secteur de l'enseignement supérieur s'est renforcé l'année passée d'un nouvel Institut de littérature d'une capacité pédagogique de 4.000 places. Il comprend plusieurs amphithéâtres, des salles de cours, un laboratoire, des bureaux administratifs et autres. La wilaya d'Oran dispose de trois établissements universitaires, à savoir l'université Oran 1 «Ahmed Ben Bella», l'université Oran2 «Ahmed Benahmed» et l'université des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf».