Le navire touristique Silver Cloud a fait escale lundi au port d'Oran avec quelque 224 touristes américains à bord. Les touristes ont visité à l'occasion de cette escale plusieurs sites touristiques, historiques et culturels, des circuits organisés dans le cadre de la promotion des offres proposées par la capitale de l'Ouest. Six circuits touristiques prévoyant des sorties vers le centre-ville d'Oran, la cité de Sidi El Houari, le palais du Bey, la mosquée du Pacha, le mont Murdjadjo et le fort de Santa Cruz ont été prévus à l'occasion. Des expositions de produits d'artisanat ont été également organisées tout au long de ces circuits.

Un autre navire touristique est attendu à Oran le 22 septembre courant avec à bord 208 touristes américains, a fait savoir le directeur local du tourisme, Kaïm Omar Belabbès. Une troisième escale est aussi prévue le 24 septembre et concernera cette fois 150 touristes américains qui feront d'autres circuits. La wilaya d'Oran est de plus en plus convoitée par les touristes grâce à ses nombreux atouts touristiques, a affirmé le même responsable.