Des équipes pluridisciplinaires relevant de la direction de l'Action sociale (DAS) de la wilaya d'Oran accompagnent, depuis la mi-juin dernier, les malades mentaux et autres personnes sans-abris recueillis dans les rues de la ville d'Oran pour les placer dans des centres de prise en charge sociale et des établissements sanitaires spécialisés. Composées de psychologues, d'assistantes sociales et d'éducateurs de différents centres spécialisés lesquels collaborent avec des cellules de proximité de l'Agence de développement social (ADS), ces équipes effectuent des patrouilles qui sillonnent les rues de la ville d'Oran et les communes limitrophes de la wilaya, pour recueillir les malades mentaux et les sans-abris pour les placer dans des centres d'accueil spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et du ministère de la Santé.