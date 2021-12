Une enquête a été dernièrement lancée pour connaître les causes du phénomène de dessèchement des arbres d'agrumes de Misserghine et Boutlelis, selon la directrice de la station régionale de protection des plantes d'Oran, Dalila Chaber Yahiaoui. Dans ce cadre, une équipe de la station a effectué, il y a un mois, des sorties sur le terrain pour examiner la situation de dix vergers d'agrumes dans ces deux régions et les conditions phytosanitaires des fruits. Des échantillons ont été prélevés pour analyse au niveau des laboratoires de la station pour déterminer les causes de ce phénomène, a souligné Chaber Yahiaoui. Les premiers constats effectués montrent que la cause de ce dessèchement est l'anthracnose, une maladie cryptogamique qui se développe lorsque l'humidité se fait trop importante, notamment au printemps et en automne.