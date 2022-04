Air Algérie a repris ses dessertes avec la Belgique la semaine dernière dans le cadre du nouveau programme de vols internationaux annoncé par le ministère des Transports à la fin du mois de mars dernier. Une aubaine pour les Algériens établis en Belgique qui peuvent, désormais, rejoindre l'Algérie à bord d'un vol direct entre Bruxelles et Alger. Le retour des liaisons entre l'Algérie et la Belgique signifie la relance des liaisons de la compagnie Tui Fly Belgium qui commercialise des vols vers l'Algérie depuis Charleroi, indique le site d'information visa-algerie.com qui rapporte que les billets sont déjà en vente sur le site de la compagnie. Selon la même source, Tui Fly devrait obtenir deux vols par semaine soit le même nombre de vols accordés à Air Algérie au départ de Bruxelles. Néanmoins, sur son site, la compagnie belge met en vente un seul vol par semaine vers Alger. Le second vol qui devrait lui revenir est entre Charleroi et Oran. Il est également commercialisé sur le site de la compagnie belge.