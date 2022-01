La marque de smartphones Oppo, leader mondial des appareils intelligents, annonce le lancement prochain de son smartphone Oppo Reno6 en Algérie, dernier-né de sa série Reno.«Nous souhaitons aider les gens à exprimer leurs émotions de la manière la plus créative possible. Grâce au nouveau Oppo Reno6, les Algériens vont pouvoir réaliser d'incroyables vidéos de portraits et de raconter leurs propres histoires telles qu'ils la vivront. Avec toutes les applications ou outils que nous avons ajoutés dans ce modèle, renforcés par les technologies de l'intelligence artificielle» a déclaré Zakaria Messikh, Senior Brand Manager chez Oppo Algérie, cité dans le communiqué. Selon la même source, les utilisateurs algériens pourront décupler leurs capacités créatives et créer une base historique de photos et de vidéos qui pourront être transmises aux générations futures. Oppo a programmé une présentation vidéo en ligne du Reno6 le 12 Janvier 2022, accessible gratuitement sur la page Facebook (Oppo) et la chaîne YouTube (Oppo Algérie) qui permettra de découvrir beaucoup plus en détails les nouveautés et innovations apportées par le Reno6.