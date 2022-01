Le leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, Oppo, lance son smartphone Oppo Reno6 en Algérie. Le Reno6 est présenté comme «L'Expert du Portrait IA», il est équipé de fonctionnalités de pointe, comme la vidéo portrait Bokeh Flare nouvellement introduite pour fournir des effets de Bokeh Flare de qualité cinématographique. Le Reno6 présente également le design Oppo Reno Glow, ainsi que des performances puissantes et son système intelligent ColorOS 11 très pratique. Produire des photos et des vidéos exceptionnelles est l'un des fondements de la série Reno. Parmi les nombreuses caractéristiques exceptionnelles du Reno6, la charge flash de 50W et la batterie longue durée de 4310mAh. Oppo Reno6 est en précommande du 13 au 18 janvier 2022 et sera disponible à la vente sur le marché algérien à partir du 19 janvier. Oppo Algérie indique que chaque personne ayant précommandé le nouveau Reno6 repartira avec un cadeau offert par Oppo.