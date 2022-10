La célèbre marque Adidas était sous pression croissante, avant de mettre fin à sa collaboration avec le controversé rappeur Kanye West, accusé de propos «antisémites». Des ONG avaient dénoncé l'entreprise allemande face aux commentaires de Ye.»Votre silence est un danger pour les juifs», a tweeté Jonathan Greenblatt, de l'Anti-Defamation League, «contre l'antisémitisme».»Nous ne pouvons pas laisser l'antisémitisme de Ye se normaliser - nous devons tous exiger qu'Adidas condamne sa rhétorique raciste en réévaluant leur partenariat.» Kanye West était apparu quelques jours plus tôt, portant un t-shirt barré du slogan «White Lives Matter», lors d'un défilé de mode à Paris, slogan utilisé par l'extrême droite américaine face au mouvement «Black Lives Matter», contre le racisme envers les Afro-Américains. Il a été suspendu de Tweetter après avoir tweeté qu'il allait s'attaquer aux juifs et à ‘Instagram. Une banderole a été accrochée ce week-end au-dessus d'une autoroute très fréquentée de Los Angeles, sur laquelle on pouvait lire «Kanye a raison à propos des juifs» et «Klaxonnez si vous êtes d'accord». Lundi, l'agence CAA représentant Kanye West, l'une des plus importantes d'Hollywood, a mis fin au partenariat. La société de production MRC a aussi annulé un documentaire déjà terminé sur le rappeur. D'autres personnages du showbusiness, dont Ari Emanuel, président d'une agence californienne, Endeavor, dénoncent Kanye West..