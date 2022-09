Le rappeur français d'origine sénégalaise, Booba, a enflammé, samedi dernier, le Stade de France. 80000 spectateurs sont venus assister à cette représentation, qualifiée en France comme l'évènement musical de l'année. Booba a réalisé le rêve d'une vie samedi soir, en enchaînant ses plus célèbres bangers et en faisant monter sur scène Luna et Omar, ses enfants. C'est l'aboutissement d'une carrière de plus de 20 ans. C'était l'occasion pour ce célèbre chanteur de réaffirmer son amour pour l'Algérie. Celui qui a déjà tourné un clip à Alger, une ville qu'il cite dans beaucoup de ses tubes, a encore une fois rendu hommage à notre pays. Il a lancé un «One, two, three, viva l'Algérie!». Ce qui a mis le stade de France en folie...