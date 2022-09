Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prendra part du 10 au 12 septembre au Caire, aux travaux de la sixième réunion de haut niveau des présidents des Cours constitutionnelles et suprêmes et des Conseils constitutionnels africains. La thématique du «rôle du contrôle constitutionnel dans le développement des peuples africains» sera débattue lors de cette rencontre. Le président de la Cour constitutionnelle présentera, à l'occasion, l'expérience algérienne dans ce domaine, à travers une intervention intitulée «Passage du régime du Conseil constitutionnel au régime de la Cour constitutionnelle en Algérie et son impact sur la promotion des droits de l'homme et les libertés du citoyen». Le même responsable fera une rétrospective de la Justice constitutionnelle en Algérie et son impact sur la promotion et la préservation des droits et des libertés du citoyen. Une occasion pour la délégation de la Cour constitutionnelle de développer les relations de coopération et d'amitié.