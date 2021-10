À l'occasion d' «Octobre rose», un mois dédié dans de nombreux pays du monde à la prévention du cancer du sein, le ministère de la Santé s'associe à une campagne d'information et d'actions pour encourager le plus de femmes possible à faire un dépistage, gratuit, durant tout le mois d'octobre, dans les structures de santé du pays.

À l'occasion, le ministère de la Santé lance la 13e édition d' «Octobre rose», mois de lutte contre le cancer du sein par un riche programme de sensibilisation et d'information sur cette maladie qui touche plus

de 14 000 femmes, chaque année, en Algérie. Pour cette année, le thème retenu est: «Tous contre le cancer du sein». Symbolisée par un ruban rose, cette campagne est l'affaire de tous: professionnels de santé, associations, autorités, artistes.

De nombreuses actions impliquant les médias, le corps médical et les associations de patients sont prévues durant tout ce mois d'octobre. La campagne annuelle consacrée à la lutte contre le cancer du sein veut encore et toujours informer les femmes sur les vertus du dépistage, mais pas seulement.