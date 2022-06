Des spécialistes en médecine interne et en diabétologie ont tiré, mercredi à Alger, la sonnette d'alarme sur la recrudescence de l'obésité dans la société, devenue une réelle menace pour la santé des citoyens, toutes catégories confondues, plaidant pour l'impératif de mettre en place une stratégie nationale pour réduire les effets néfastes de cette maladie. Les membres de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques, créée en 2022, ont présenté les objectifs de leur organisation en terme d'éducation sanitaire, de sensibilisation et de prévention contre ce phénomène qui, ont-ils souligné, prend des proportions alarmantes, en provoquant plusieurs maladies, tels le cancer, les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète, l'infertilité et des difficultés respiratoires, et peut même conduire parfois à une dépression nerveuse.