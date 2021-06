De nouvelles nominations au cabinet de la présidence de la République viennent d'être publiées au Journal officiel. Le dernier numéro (n° 47) du Journal officiel comporte de nouvelles nominations au niveau de la présidence de la République. Le décret présidentiel fait mention de la nomination de Nadia Bouchamba au poste de directrice des études à la présidence de la République. Le même document note la nomination de Boukhalfa Amazit au poste de directeur des études à la Présidence, tandis que Reda Khemri occupera le poste de chargé d'études et de synthèse. À ces nominations s'ajoute celle de Hamid Lounaouci, en tant que conseiller auprès du président de la République, chargé des Organisations nationales et internationales et les organisations non gouvernementales.