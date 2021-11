La compagnie nationale de transport aérien Air-Algérie a programmé une nouvelle desserte reliant Touggourt à Constantine, a annoncé la direction locale des transports. La nouvelle desserte au départ de l'aéroport de «Sidi-Mehdi» (Touggourt) à destination de celui de «Mohamed Boudiaf» (Constantine), est programmée chaque samedi, dès le 4 décembre prochain, a-t-on précisé. Elle vient s'ajouter à d'autres liaisons aériennes déjà programmées par Air-Algérie en desservant des wilayas du sud et de l'extrême sud du pays, en application du Programme national de développement du trafic aérien intérieur visant à satisfaire la demande croissante en vols réguliers entre le sud et le nord du pays. Cette déserte coïncide avec la réouverture de la ligne ferroviaire Touggourt-Alger (aller-retour), desservie par train de nuit de longues distances, après près de 2 ans d'absence en raison, notamment de la crise sanitaire de Covid-19. Et cela en attendant la reprise du train assurant la ligne Touggourt-Constantine en passant par plusieurs agglomérations, telle Biskra, Batna, El-Gourzi et El-Khroub, et ce, dans le but de renforcer le transport de voyageurs au niveau de cette wilaya du Sud-Est du pays.