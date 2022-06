Les citoyens pourraient désormais régulariser leurs constructions non conformes au permis de construire délivré, et ce, en vertu du décret exécutif 22-55. La promulgation du décret exécutif 22-55 s'inscrivait dans le cadre des engagements du gouvernement pour la prise en charge des constructions non conformes au permis de construire délivré et de l'application de l'article 151 de la loi de finances 2022. Le décret exécutif 22-55 du 02 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire est disponible sur le site Internet du Journal officiel