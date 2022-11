Nous serons officiellement 8 milliards d'habitants sur Terre le 15 novembre. «Huit milliards, c'est un jalon capital pour l'humanité, note la patronne du Fonds des Nations unies pour la population Natalia Kanem, se réjouissant de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile et maternelle. Cependant, je me rends compte que ce n'est pas un moment nécessairement célébré par tous. Certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé, avec bien trop d'habitants et des ressources insuffisantes pour vivre», ajoute-t-elle, appelant à ne pas avoir «peur» d'un nombre. Alors, sommes-nous trop nombreux sur cette Terre? Ce n'est pas la bonne question, selon de nombreux experts. «Trop pour qui? Trop pour quoi? Si vous me demandez si je suis de trop, je ne pense pas, répond ainsi à l'AFP Joel Cohen, de l'université Rockefeller à New York. Je considère la question du nombre de personnes que la Terre peut supporter comme une question à deux facettes: les contraintes ou limites naturelles, et les choix faits par les humains».