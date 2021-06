L'ancien Premier ministre, Noureddine Bedoui, devra prochainement comparaître devant la justice en raison d'une énième affaire de corruption dans laquelle il est poursuivi, en tant qu'ancien wali de Constantine. Selon, le quotidien Echourouk, le juge d'instruction doit convoquer l'ancien Premier ministre au niveau du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed à Alger, en raison des nombreuses affaires de corruption dans lesquelles il serait impliqué. Le juge d'instruction de la 2e chambre au niveau de pôle économique et financier en charge du dossier, a reçu le dossier préliminaire préparé par l'équipe financière et économique de la sûreté de la ville de Constantine, laquelle a procédé à l'enquête sur l'ex-Premier ministre au cours de la période précédente, sur la base de délégations judiciaires de la Cour suprême. Noureddine Bedoui serait impliqué dans les affaires d'octroi d'indus avantages s'agissant de marchés publics. Parmi les affaires de corruption qui rattrapent Bedoui, le dossier du foncier serait au coeur des soupçons qui pèsent sur l'ex-wali de Constantine qui aurait accordé entre 2010 et 2013 d'importants privilèges à des hommes d'affaires puissants.