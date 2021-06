L'expert algérien, Noureddine Amir, a été réélu en tant que membre du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale (Cerd) pour un sixième mandat de quatre ans. «Félicitations à l'expert algérien, le professeur Noureddine Amir pour sa réélection, aujourd'hui (jeudi, ndlr), par les Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en tant que membre de la Cerd pour la période 2022-2026», a écrit sur son compte tweeter la représentation diplomatique algérienne à l'ONU. Titulaire d`un doctorat en droit et diplomate de carrière, le professeur Amir a exercé dans plusieurs postes diplomatiques avant d'être élu, la première fois, en 2001 en qualité d'expert au Cerd. En 2017, il a été réélu au même Comité pour un cinquième mandat de 4 ans qui a débuté en janvier 2018. Le Comité examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l'Etat partie sous la forme d'observations finales.