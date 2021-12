New York, géant urbain entouré par les eaux et menacé par le dérèglement climatique, se protège derrière un gigantesque mur anti-inondations, espérant éviter les catastrophes des 10 dernières années. L'ouragan Sandy en 2012 et les tempêtes Ida et Henri, cet été, ont provoqué la mort de dizaines d'habitants et des milliards de dollars de dégâts dans la plus grande ville des Etats-Unis. Avec sa géographie si particulière, la «grosse pomme» est extrêmement vulnérable aux intempéries et a fini par adopter un plan titanesque baptisé «résilience climatique» chiffré à 20 milliards de dollars. Il faut dire que des experts redoutent une montée des eaux de 20 à 75 cm à l'horizon 2050 qui menacerait d'engloutir New York, en particulier l'île de Manhattan, encadrée par l'océan Atlantique, l'East River et l'Hudson River. Au total, la mégapole de plus de 8,5 millions d'habitants compte 836 km de littoral. Dans le sud-est de Manhattan, des travaux pour un budget de 1,45 milliard de dollars ont déjà i débuté pour ériger un mur et des digues contre les inondations.