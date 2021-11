La capitale indienne arrive régulièrement en tête du classement mondial pour la dangerosité de l'air qu'on y respire. Les niveaux de PM2,5 - les particules fines particulièrement nocives pour la santé, pénétrant le sang et les poumons - ont atteint la semaine dernière plus de 30 fois la limite maximale quotidienne fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les émissions des usines, les gaz d'échappement des véhicules et les cultures sur brûlis des Etats voisins forment un brouillard jaunâtre à couper au couteau. On ne distingue rien à plus de 50 mètres. La bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie progressive qui entrave la circulation de l'oxygène, est excessivement signalée chez les habitants. Selon le docteur Vivek Nangia, les premiers symptômes de la maladie sont «une simple toux, un rhume, un essoufflement, une oppression thoracique, puis «elle peut évoluer vers un état où la personne affectée se trouve totalement à bout de souffle, en manque total d'oxygène». Le malade peut finir par «avoir besoin d'une assistance BiPAP à domicile», précise-t-il.