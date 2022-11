Une opération de raccordement au réseau d'électricité de neuf zones d'ombre de la wilaya d'El Bayadh a été récemment achevée, selon la direction locale de Sonelgaz. Cette opération réalisée dans le cadre du programme complémentaire du secteur de l'énergie, a permis de raccorder plus de 230 foyers au réseau du gaz. L'opération qui a nécessité une enveloppe de près de 56 millions DA a touché les communes et localités de Mekter, El Haoudh, Ouled Omrane, Thénia, Mouilha, Petit Méchéria et Ouafk, relevant de la commune d'El Bayadh, en plus de Deghaïma, localité rattachée à la commune d'El M'herra et Badis, relevant de la commune d'El Ghassoul. Par ailleurs, il a été procédé récemment au raccordement de près de 700 foyers au réseau d'électricité à travers 22 communes, dans le cadre des efforts des autorités locales pour le raccordement des différents quartiers et nouvelles extensions urbaines au réseau d'électricité, à l'instar des extensions des constructions édifiées dans le cadre du programme des lotissements sociaux attribués aux citoyens.