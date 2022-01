L'action Netflix perdait plus de 20% à Wall Street, ce vendredi, sanctionné par un marché nerveux qui s'en prend aux valeurs fétiches de la pandémie, à la croissance désormais jugée insuffisante. En quelques secondes, les investisseurs ont effacé quasiment 40 milliards de dollars de la valorisation de Netflix, à l'ouverture de la Bourse électronique Nasdaq. Vers 18h30 GMT, le titre lâchait 21,26%. En cause, la prévision annoncée jeudi par le service de vidéo en ligne, qui table sur une hausse nette de 2,5 millions d'abonnés au premier trimestre, ce qui constituerait la progression la plus modeste pour les 3 premiers mois de l'année depuis 2010. Parmi les grands gagnants de l'ère du coronavirus, avec un gain net de 55 millions d'abonnés en 2 ans, Netflix n'a plus les faveurs des investisseurs depuis plusieurs mois déjà. Le titre a perdu 43% par rapport à son pic de mi-novembre.