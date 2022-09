Trop pressé, ce petit Sétifien n'a pas attendu d'arriver à l'hôpital pour venir au monde! Il est né dans...l'ambulance. En effet, les agents de la Protection civile de Sétif ont assisté une femme de 35 ans lors de son accouchement d'un petit enfant. Sauf que cela ne s'est pas déroulé dans une salle d'hôpital ou de clinique « Mère et enfant», mais dans l'ambulance qui la transportait. L'enfant et la mère se portent très bien. Ils ont été transférés à l'Hôpital Mère et Enfant du quartier El-Baz à Sétif, dans de bonnes conditions. Les ambulanciers n'ont pas manqué d'immortaliser ce moment qu'ils ont qualifié de magique.