L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) a dévoilé sur son site officiel, la liste des 10 finalistes retenus pour la 4e édition de l'Aips Sport Media Awards.

Un prix récompensant les meilleurs travaux journalistiques de l'année par catégorie (audio, vidéo, photo et presse écrite.)

Le jury, composé de journalistes sportifs chevronnés des quatre coins de la planète, doit se prononcer sur près de 1700 travaux issus de 112 pays, avec une forte présence européenne.

«Les journalistes choisis sont passés par une sélection rigoureuse», indique le communiqué de l'Aips. Notre collègue Nazim Bessol est le seul journaliste africain et arabe à figurer dans le top 10 de la catégorie «Writing Best Column», dévoilé par le jury, pour sa contribution au site MiddleEastEye et Botola sous le titre «La Coupe arabe de la FIFA, un tacle à l'Arabie saoudite», publié au mois de juillet 2021. Les noms des trois finalistes seront dévoilés le 23 mai courant. Rappelons qu'un autre Algérien, Omar Boudi, figure dans le top 10 de la catégorie vidéo.