Trois lionceaux sont venus au monde, vendredi soir, au parc privé de feu Hocine Keffous, dans le village de Tifrit (Akbou, à 70 km à l'ouest de Béjaïa) portant à cinq le nombre de jeunes félidés, s'y trouvant. Les nouveau-nés, deux femelles et un male, ont été mis au monde par la lionne Siri, mascotte du parc et mère en 2021 de deux autres spécimens, a précisé un responsable du parc, visiblement ravi de ces naissances qui vont renforcer l'attraction du zoo, déjà riche de dizaines d'espèces, dont quelques- unes rares. Les lionceaux vont rester avec la lionne à l'abri des regards près d'un mois (jusqu'au 20 juin) avant de «venir se faire taquiner et câliner par les visiteurs». La survie du parc ne tient que grâce à l'aide de bénévoles, notamment l'association des chasseurs d'Akbou qui l'alimente régulièrement en viande, ou les éleveurs de la région.