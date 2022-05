Conscientes que les défis de développement économique et social auxquels sont confrontées l'économie et l'entreprise algériennes sont immenses, animées par le sens de responsabilité et de la solidarité et convaincues de la nécessité de conjuguer les efforts pour mieux défendre les intérêts économiques de l'Algérie et soutenir les actions des pouvoirs publics dans leur quête du développement économique du pays, les organisations patronales(Capc Algérie/Onde/Cipa//Ceimi/Cnpa) ont décidé de s'unir autour d'une Coordination dénommée «Coordination Nationale du Patronat», indique dans un post publié sur sa page Facebook, la Confédértion algérienne du patronat citoyen. Par cette intiative, le patronat démontre son niveau de maturité tant dans sa structuration interne que dans son sens de l'engagement et de responsabilité face aux enjeux économiques engageant l'avenir de l'Algérie et des entreprises nationales, précise la même source.