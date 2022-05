Une Association internationale des Amis de la glorieuse Révolution algérienne, appelée à constituer un cadre idoine pour préserver et promouvoir les valeurs et principes constitutifs de la Révolution du 1er novembre, sera créée, conformément aux recommandations du Colloque international qui s'était tenu récemment à Alger.

