La tumultueuse Naïma Salhi est de retour sur la scène politique nationale. Après une pause qui aura duré plusieurs mois, voilà que la secrétaire générale du parti «El Adl et El Bayane», récidive. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, elle interpelle ouvertement le président de la République, quant à sévir contre ce qu'elle qualifie de «dérapages» dans l'opération de collecte des signatures. Renvoyant dos à dos, la presse nationale et les partis politiques, les analyses de Naïma Salhi buttent sur la conclusion que «les dès sont déjà pipés». À la faveur des longues journées du Ramadhan, et après mûre réflexion, Naima Salhi est arrivée à la conclusion qu'il faut s'exprimer à la nation sur un sujet important. Des médias ont publié «des statistiques erronées» sur l'opération de collectes des signatures pour le compte des législatives. Du coup, elle menace de boycotter ces élections, si le président Tebboune et le président de l'Anie n'interviennent pas pour y remettre de l'ordre. Et si Naïma Salhi boycottait vraiment? Le scrutin aurait-il lieu? Quel drame!