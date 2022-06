Confirmant le plein attachement à la stratégie de l'Etat pour une meilleure gestion des déchets, un accord de coopération a été signé entre Naftal et l'Agence nationale des déchets (AND). Selon les termes de l'accord; l'AND accompagnera Naftal pour développer un plan pratique qui permet une gestion efficace et positive de tous les déchets générés par les différentes activités de l'entreprise. Dans son intervention, le P-DG de Naftal, Mourad Menouar, a souligné que l'entreprise procèdera au recrutement du personnel qualifié pour une gestion rationnelle et responsable de ces déchets de manière à protéger la santé du citoyen et de réduire son impact sur l'environnement dans le cadre d'un développement durable.