Le club le plus titré en Algérie devrait être repris par l'entreprise Naftal. Baftal, filiale du Groupe Sonatrach, qui devrait être le nouvel actionnaire majoritaire des Lions du Djurdjura. Selon le site d'information lagazettedufennec.com, l'accord serait iminent. Ce qui devrait permettre au club de repartir sur une bonne assise financière, d'autant que les finances du club sont dans le rouge. Les dettes s'entassent. Dans le cas où la transaction se concrétise, ce serait une bouffée d'oxygène pour le club qui pourra se relancer dans le championnat d'Algérie de football et dans la course à l'Afrique, souligne le média spécialisé.