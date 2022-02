Le P-DG de Naftal (Société nationale de commercialisation de produits pétroliers), Mourad Menouar, a présidé, vendredi, la cérémonie de réception de deux nouveaux navires caboteurs-ravitailleurs. D'une capacité de 2500 tonnes et dénommés Ghoufi et Kenadsa, les deux navires entreront incessamment en activité, selon le communiqué de l'entreprise. Concrètement, les deux navires sont destinés à approvisionner les navires nationaux et internationaux en carburants en haute mer. Dans son intervention, le P-DG de Naftal a mis en avant l'importance accordée par l'entreprise au ravitaillement en carburants des navires en mer. C'est le troisième bateau réceptionné par Naftal après le MT-Tolga, d'une capacité de 4.500 tonnes. Pour rappel, jeudi dernier, Naftal a lancé sa première application mobile, Naftal Khadamat disponible via Google Play. Une application permettant l'accès à un large éventail de divers produits disponibles et la localisation des stations-service ainsi que leurs horaires de service.