Face au pilonnage incessant sur la Toile dont est la cible l'écrivain à succès Yasmina Khadra, l'ancien ministre de la Communication Nacer Mehal dit basta! Il sort de sa réserve et prend la défense de l'écrivain. Rishi Sunak, connaissez-vous? Certains - une minorité- oui. D'autres- l'écrasante majorité- non. Rishi Sunak risque de devenir sous peu Premier ministre. Non pas de l'Inde, son pays d'origine, mais de la Grande-Bretagne. Processus normal qui n'offusque personne à part peut-être quelques irréductibles xénophobes. Mais passons! Pourquoi Rishi Sunak et son ambition de diriger la Grande- Bretagne? C'est juste une digression pour montrer où les moeurs politiques ont vaincu ailleurs bien des barrières alors qu'ici - chez nous- on persifle dans les chaumières sur les invités de l'ambassadeur de France à Alger. Le dernier en date - l'écrivain Yasmina Khadra ou Mohamed Moulessehoul - s'est vu descendre en flammes pour avoir partagé un repas à l'invitation de François Gouyette. Tout de suite une précision: l'écrivain a le droit d'être invité et l'ambassadeur a aussi le droit de convier qui il veut à sa table. Élémentaire mon cher Watson, sauf que chez nous les censeurs se démultiplient pour nous remémorer les pires années 90. Alors, de grâce, prenez garde aux néofascistes. Ils pointent leur nez et demain si le corps social se complaît dans sa sieste, il risque de se réveiller avec une drôle de gueule. Et ne vous attendez pas à ce rythme de voir Rishi Sunak prétendre un jour - dans un siècle - à diriger un gouvernement, pas même une wilaya. Le gap est là. Nulle part ailleurs.