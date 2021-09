L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) a procédé à un mouvement partiel ayant ciblé nombre de directeurs de wilayas dans le cadre de la prise en charge optimale des porteurs d'idées et de projets, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé de la Microentreprise. Il s'agit des agences des wilayas de: Oran, Alger-Ouest, Alger-Sud, Mostaganem, Blida, Naâma, Bordj Bou Arréridj, Mila, Constantine, Sétif et Adrar. «Dans le cadre de sa nouvelle vision, l'Anade tend à adopter une méthode de travail efficace et organisée en vue de prendre en charge les jeunes se rendant à ses agences, tant pour les porteurs d'idées désirant créer des microentreprises que pour l'accompagnement des porteurs de projets propriétaires de microentreprises créées dans le cadre de l'Anade»,conclut le communiqué.