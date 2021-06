Le moteur de recherche «Google» a célébré jeudi le 125e anniversaire de la naissance de l'artiste plasticien algérien, Mohamed Racim, l'un des pionniers de l'art des miniatures en Algérie et l'un des artistes les plus célèbres au monde. À ce titre, un portrait en hommage à l'artiste qui tient dans sa main une plume, a été mis sur l'interface «Google», dans le cadre d'un panneau de fond qui comprend des miniatures, où le clic dessus permet d'accéder aux différents sites qui font connaître l'artiste et mettent la lumière sur sa vie et son palmarès. Né en 1898 à la casbah d'Alger, Mohammed Racim est un fondateur de l'Ecole algérienne de miniature. Il est issu d'une famille d'artistes-artisans d'origine turque. Les oeuvres de l'artiste ont permis de raviver et enrichir l'art de la miniature. Avec son art, Racim a résisté au colonialisme français et a oeuvré pour la préservation de la personnalité culturelle algérienne authentique. Ses oeuvres se sont distinguées par l'incarnation de différents thèmes historiques et religieux, dont beaucoup parlent de l'Algérie ottomane.